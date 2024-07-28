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Несколько игроков сборной Украины на радарах клуба из Нидерландов – в списке футболисты Динамо и Шахтера

Сикан, Бондаренко и Бражко заинтересовали Фейенорд.
Сегодня, 16:23
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Фейенорд, ставший в прошлом сезоне вице-чемпионом Нидерландов, следит за несколькими футболистами сборной Украины.

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Как сообщает Sport Arena, клуб из Нидерландов проявляет интерес к игрокам донецкого Шахтера Артему Бондаренко и Данилу Сикану, а также в списке интересов клуба из Роттердама полузащитник Динамо Владимир Бражко.

Напомним, сейчас Бражко готовится к ответному матчу против сербского Партизана в составе Динамо. Бондаренко активно тренируется с Шахтером, ожидая старт украинской Премьер-лиги, а Даниил Сикан представляет сборную Украины на Олимпийских играх в Париже.

Следует отметить, что новый сезон УПЛ начнется в субботу, 3 августа. Динамо попросило дирекцию соревнований перенесли матч первого тура из-за матча квалификации с Партизаном. Шахтер сыграет в воскресенье, 4 августа против Ворсклы.

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