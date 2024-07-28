Не Брентфорд: форвард сборной Украины продолжит карьеру в Олимпиакосе

Недавно форвард Брюгге Роман Яремчук отказался от перехода в Трабзонспор, после чего появились слухи о его аренде в Брентфорд.

Однако в Англию игрок сборной Украины тоже не отправится, так как Брюгге уже согласовал его переход в Олимпиакос, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, 28-летний украинец стане полноправным представителем греческого коллектива, с которым он подпишет 4-летний контракт. За трансфер игрока бельгийцы получат примерно 5 миллионов евро + бонусы.

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Яремчук отправится в Грецию, где в понедельник, 29 июля, он пройдет медосмотр для завершения своего перехода.

Напомним, что Роман Яремчук присоединился к Брюгге летом 2022 года, перейдя из Бенфики за 17 миллионов евро. Однако после не самого успешного дебютного сезона он на год отправился в аренду в Валенсию.

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