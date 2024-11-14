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Раньери должен будет выбрать своего преемника в Роме

Итальянец будет тренировать команду лишь до лета.
Сегодня, 19:50
Клаудио Раньери / Getty Images
Клаудио Раньери / Getty Images

Рот Клаудио Раньери в Роме не ограничится только постом главного тренера.

Итальянский специалист будет возглдавлять клуб до конца текущего сезона, а затем займет место консультанта.

В его ведении будут различные спортивные вопросы, включая также кандидатуру следующего главного тренера.

Напомним, что для 73-летнего Раньери это уже третий приход в Рому, на текущий момент клуб занимает 12-ю строчку в Серии А.

Ранее также сообщалось, что Алонсо уйдет из Байера летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Клаудио Раньери

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