Раньери: Мы с руководством Ромы хотим вернуть клуб на вершину

Наставник римской Ромы Клаудио Раньери провел пресс-конференцию, на которой его представили журналистам.

Опытный итальянский специалист высказался о целях «волков» на оставшиеся матчи в текущем сезоне.

По словам Раньери, он должен делать все, что ему подвластно.

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"Конкретная цель - сделать все, что в моих силах. Это нормально, что в моем контракте есть вознаграждения за выполнение целей.

Речь о том, что здесь есть люди, которые делают невероятные вещи для этой команды. Я встретил трех фанатов Ромы, которые проезжали через Кальяри после поездки в Бельгию, чтобы потратить меньше денег. Здесь есть люди, которые идут на настоящие жертвы.

Я близкий человек к семье Фридкиных, поэтому мы будем делать все вместе. Мы будем смотреть вместе и надеяться сделать как можно меньше ошибок. Помните, что ошибается только тот, кто делает. На одном из зданий во Флоренции есть хорошее выражение: "Легче критиковать, чем делать". Мы хотим вернуть Рому на вершину".

Также Раньери пообещал, что не будет использовать номинального левого защитника Анхелино, как центрбека и попытается использовать Матиаса Суле и Пауло Дибалу вместе.

"Я обещаю, что мы больше никогда не увидим Анджелино в роли центрального защитника. Я верю, что Суле и Дибала могут играть вместе, но команда - это вопрос баланса. Я не могу этого обещать, потому что если я этого не чувствую, то не делаю этого», - резюмировал итальянец.

Дебютирует Клаудио на своем новом-старом месте в матче против Наполи 24 ноября.

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