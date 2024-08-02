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Довбик: Я перешел в Рому, потому что очень верю в проект, который здесь строят

Украинец дал первое интервью клубной пресс-службе "волков".
Сегодня, 19:10
Артем Довбик / AS Roma
Артем Довбик / AS Roma

Рома официально объявила о переходе Артема Довбика.

После этого в клубных соцсетях начал появляться контент с Артемом, в частности, первое интервью, которое он дал пресс-службе. В нем форвард рассказал, в частности, о том, почему решил подписать контракт именно с "волками".

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"Потому что это один из лучших итальянских клубов, с проектом, который я считаю важным и в который я очень верю. Надеюсь, мы сможем сделать что-то интересное в следующем сезоне".

Также Довбик поделился ожиданиями о том, что ждет от домашних матчей и первыми впечатлениями от болельщиков.

"Я видел некоторые видео, некоторые смешные, другие более серьезные, которые дали мне понять, насколько люди здесь любят футбол. Я благодарю болельщиков за это. 

Я знаю, что на меня оказывается большое давление, но футбол без давления - это не футбол. Я чувствую ответственность, но для меня большая честь играть здесь, в Италии, поэтому я постараюсь показывать свой лучший футбол, я хочу иметь возможность делать это в Италии

Стадио Олимпико - это замечательный стадион, я видел много игр на Олимпико. Там 70 000 зрителей, играть перед таким количеством болельщиков - это невероятно. Я думаю, что такой стадион, как этот, дает тебе дополнительную энергию благодаря болельщикам".

Напоследок Артем рассказал о разговоре с тренером "волков" Даниэле де Росси.

"Да, я говорил с Даниэле Де Росси. Он объяснил мне кое-что на тактическом уровне, затем немного рассказал о клубе. После этого я почувствовал положительные эмоции, и именно поэтому я сделал этот выбор".

Отметим, контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.

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