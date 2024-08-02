iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик обратился к фанам Ромы после трансфера

Артем заверил, что очень счастлив.
Сегодня, 18:32
Артем Довбик / asroma.com
Артем Довбик / asroma.com

Итальянская Рома официально объявила о переходе Артема Довбика в клуб.

После презентации украинский форвард записал короткое видеообращение к фанатам, которое опубликовали в соцсетях "волков".

"Привет, фанаты Ромы, я очень счастлив быть здесь, я очень счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Вперед, Рома, вперед!", - сказал Артем.

Отметим, контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы
Жирона получит проценты от следующей продажи Довбика Жирона получит проценты от следующей продажи Довбика
Довбик: Я перешел в Рому, потому что очень верю в проект, который здесь строят Довбик: Я перешел в Рому, потому что очень верю в проект, который здесь строят
Бавария близка к подписанию одного из лидеров Байера Бавария близка к подписанию одного из лидеров Байера
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Аргентина - Франция и другие матчи 1/4 финала Олимпиады-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:44
Бавария близка к подписанию одного из лидеров Байера
Европа21:22
Экс-лидер Боруссии отклонил предложения из Саудовской Аравии
Киберспорт20:58
BLAST Premier Fall Groups 2024: NiP с украинцем r1nkle сенсационно прошли FaZe, NaVi играют с BIG
Киберспорт20:56
NaVi - BIG: онлайн-трансляция матча на BLAST Premier Fall Groups 2024
Европа20:49
Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы
Олимпийские игры20:37
Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: Украина провалилась в смешанной эстафете
Европа20:33
Тен Хаг рассказал, когда вернется к тренировкам Маласия
Олимпийские игры20:23
Шанс на медальный дубль: конкурентка Магучих и Геращенко травмировалась перед финалом Олимпиады
Олимпийские игры20:16
Легкая атлетика (прыжки) на Олимпиаде-2024: Бех-Романчук прошла в финал тройного прыжка
Европа19:52
Жирона получит проценты от следующей продажи Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK