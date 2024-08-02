Довбик обратился к фанам Ромы после трансфера

Артем заверил, что очень счастлив.

Итальянская Рома официально объявила о переходе Артема Довбика в клуб.

После презентации украинский форвард записал короткое видеообращение к фанатам, которое опубликовали в соцсетях "волков".

"Привет, фанаты Ромы, я очень счастлив быть здесь, я очень счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Вперед, Рома, вперед!", - сказал Артем.

Отметим, контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.

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