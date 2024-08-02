Довбик обратился к фанам Ромы после трансфера
Артем заверил, что очень счастлив.
Итальянская Рома официально объявила о переходе Артема Довбика в клуб.
После презентации украинский форвард записал короткое видеообращение к фанатам, которое опубликовали в соцсетях "волков".
"Привет, фанаты Ромы, я очень счастлив быть здесь, я очень счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Вперед, Рома, вперед!", - сказал Артем.
Artem ha un messaggio per voi! 🤳#ASRoma pic.twitter.com/FZV5dnnI5N— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024
Отметим, контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.
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