iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук в дебютном матче за Олимпиакос сделал голевую передачу

Украинец успешно сыграл за греческую команду.
Сегодня, 07:43
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос
Роман Яремчук / ФК Олимпиакос

В пятницу, 2 августа, греческий Олимпиакос разгромил итальянскую команду Тернана (4:0) в рамках спарринга.

Украинский нападающий Роман Яремчук дебютировал за греческий клуб, выйдя в стартовом составе.

Читай также: "Выступления и преданность Артема были фундаментальными для успехов": Жирона поблагодарила Довбика

На счету футболиста голевая передача. Яремчук был заменен на 70-й минуте.

Следующий товарищеский матч Олимпиакос проведет 3 августа против Ромы, куда перешел украинец Артем Довбик.

Ранее Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому "Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому
Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены
Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой
УПЛ: Верес - Карпаты, Кривбасс - Черноморец в первом туре УПЛ: Верес - Карпаты, Кривбасс - Черноморец в первом туре
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа09:56
"Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому
НБА09:46
Лейкерс открыли статую Коби Брайанта и его дочери Джанны возле домашней арены
Бокс09:26
Будущая звезда бокса вызвал на бой Усика на бой
Украина09:02
УПЛ: Верес - Карпаты, Кривбасс - Черноморец в первом туре
Бокс08:45
"Снимешь подушки с рук": украинский боец вызвал Беринчика на бой на голых кулаках
Европа08:20
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
Олимпийские игры08:10
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Пуэрто-Рико - США, Сербия - Южный Судан
Олимпийские игры08:00
Сборные Франции и Аргентины устроили массовую драку после матча на Олимпиаде
Другие страны07:43
Яремчук в дебютном матче за Олимпиакос сделал голевую передачу
Европа07:21
Довбик сделал первый пост после перехода в Рому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK