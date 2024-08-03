Яремчук в дебютном матче за Олимпиакос сделал голевую передачу

В пятницу, 2 августа, греческий Олимпиакос разгромил итальянскую команду Тернана (4:0) в рамках спарринга.

Украинский нападающий Роман Яремчук дебютировал за греческий клуб, выйдя в стартовом составе.

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На счету футболиста голевая передача. Яремчук был заменен на 70-й минуте.

Следующий товарищеский матч Олимпиакос проведет 3 августа против Ромы, куда перешел украинец Артем Довбик.

Ранее Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос.

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