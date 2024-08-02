"Выступления и преданность Артема были фундаментальными для успехов": Жирона поблагодарила Довбика

Каталонцы отметили украинца после его трансфера в Рому.

Жирона на своем сайте поблагодарила Артема Довбыка за время, которое он провел в клубе.

В пресс-релизе опубликованном на официальном ресурсе каталонцы отметили преданность и результативность Довбыка.

"Клуб благодарит Артема Довбыка за его старания, работу и самоотверженность в течение сезона, который он провел с нами. Его выступления и преданность были фундаментальными для успехов, которых мы достигли вместе.

Удачи, Артем", - написано в заявлении уже бывшего клуба украинского форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!