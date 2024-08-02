"Выступления и преданность Артема были фундаментальными для успехов": Жирона поблагодарила Довбика
Каталонцы отметили украинца после его трансфера в Рому.
Жирона на своем сайте поблагодарила Артема Довбыка за время, которое он провел в клубе.
В пресс-релизе опубликованном на официальном ресурсе каталонцы отметили преданность и результативность Довбыка.
"Клуб благодарит Артема Довбыка за его старания, работу и самоотверженность в течение сезона, который он провел с нами. Его выступления и преданность были фундаментальными для успехов, которых мы достигли вместе.
Удачи, Артем", - написано в заявлении уже бывшего клуба украинского форварда.
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