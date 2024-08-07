Зинченко забил за Арсенал в товарищеском матче
В среду, 7 августа, лондонский Арсенал на Эмирейтс Стэдиум проводит товарищеский матч с чемпионом Германии леверкузенским Байером.
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поединок в стартовом составе и уже на восьмой минуте открыл счет во встрече с передачи Кая Хаверца.
Украинец начал атаку, отдав передачу по левому флангу на немецкого полузащитника, получил мяч обратно и с линии штрафной точно пробил в правый нижний угол ворот соперника.
Спустя минуту счет в матче удвоил Леандро Троссар, которому ассистировал тот же Хаверц.
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Ранее сообщалось, что Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер.
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