iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко забил за Арсенал в товарищеском матче

Украинец открыл счет в противостоянии с Байером.
Сегодня, 20:44
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В среду, 7 августа, лондонский Арсенал на Эмирейтс Стэдиум проводит товарищеский матч с чемпионом Германии леверкузенским Байером.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко вышел на поединок в стартовом составе и уже на восьмой минуте открыл счет во встрече с передачи Кая Хаверца.

Источник: Getty Images

Украинец начал атаку, отдав передачу по левому флангу на немецкого полузащитника, получил мяч обратно и с линии штрафной точно пробил в правый нижний угол ворот соперника.

Спустя минуту счет в матче удвоил Леандро Троссар, которому ассистировал тот же Хаверц.

Читай также: Зинченко помог Арсеналу обыграть МЮ в товарищеском матче

Ранее сообщалось, что Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер Зинченко получил в Арсенале новый игровой номер
Бавария близка к подписанию одного из лидеров Байера Бавария близка к подписанию одного из лидеров Байера
Челси с Мудриком одержал разгромную победу, Арсенал с Зинченко проиграл Ливерпулю Челси с Мудриком одержал разгромную победу, Арсенал с Зинченко проиграл Ливерпулю
Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации еврокубков, старт Первой лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:55
Челси назначил скандального хавбека вице-капитаном команды
Олимпийские игры22:38
Борьба на Олимпиаде-2024: Ливач проиграла матч за бронзу
Олимпийские игры22:35
Ливач проиграла матч за бронзу четырехкратной чемпионке мира
Бокс21:59
Менеджер Чжилея назвал двух приоритетных соперников
Европа21:39
Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико
Лига Европы21:28
"Мы к этому готовы": Вернидуб рассказал, чего ждать от матча с Викторией
Европа21:13
Чемпион Нидерландов хочет выкупить экс-игрока Шахтера
Европа20:44
Зинченко забил за Арсенал в товарищеском матче
Европа20:35
Легенда Боруссии продолжит карьеру за океаном
Европа20:06
Ливерпуль готов активировать клаусулу испанского хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK