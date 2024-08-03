"Выбор сердцем": жена Довбика трогательно поздравила украинца с переходом в Рому
Артем стал первым украинцем в составе римского клуба.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик официально перешел в Рому.
Возлюбленная украинского футболиста Юлия прокомментировала переход игрока в итальянский клуб.
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"Наш папа сегодня решил добавить еще одно важное событие в нашу жизнь.
Ты сделал этот выбор сердцем. И я верю, что он принесет тебе успех. Мы будем рядом", - написала супруга Довбика.
Контракт украинец подписал на 5 лет, зарабатывать он будет 3 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что Довбик вошел в топ-5 самых дорогих трансферов Ромы.
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