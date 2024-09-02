iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако

Джорджина Родригес раскрыла детали семейной жизни с португальцем.
Сегодня, 18:48
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Instagram

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в социальной сети.

Возлюбленная португальца показала, как они вместе с детьми проводят отдых в Монако.

Читай также: Жена звезды Манчестер Юнайтед дерзко ответила критикам после поражения от Ливерпуля

На первом фото Джорджина и Криштиану позируют на яхте.

Пара погуляла по вечернему побережью Монако, а также насладилсь романтическим отдыхом в ресторане.

Напомним, Джорджина в элегантном платье поздравила Роналду с наградой от УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: украинцы завоевали 30 наград Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: украинцы завоевали 30 наград
Остапченко - паралимпийский чемпион по плаванию, Паламарчук - бронзовый призер Остапченко - паралимпийский чемпион по плаванию, Паламарчук - бронзовый призер
Трусов завоевал еще одно "серебро" Паралимпиады-2024 Трусов завоевал еще одно "серебро" Паралимпиады-2024
ЛеБрон: Я бы мог стать олимпийским чемпионом не только в баскетболе ЛеБрон: Я бы мог стать олимпийским чемпионом не только в баскетболе
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:50
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: украинцы завоевали 30 наград
Олимпийские игры19:39
Остапченко - паралимпийский чемпион по плаванию, Паламарчук - бронзовый призер
Олимпийские игры19:22
Трусов завоевал еще одно "серебро" Паралимпиады-2024
Другие страны18:48
Возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако
НБА18:34
ЛеБрон: Я бы мог стать олимпийским чемпионом не только в баскетболе
Бокс18:10
Рикки Хаттон назвал главную проблему Фьюри перед реваншем с Усиком
Формула 118:09
Феррари объявила о прекращении сотрудничества с многолетним спонсором
Формула 117:51
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Лига Европы17:42
Суркис назвал количество очков, которое нужно для выхода Динамо в плей-офф Лиги Европы
Формула 117:42
Вольфф: Пора МакЛарен принять тяжелое решение насчет командных приказов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK