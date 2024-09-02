Возлюбленная Роналду показала отдых с Криштиану в Монако

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в социальной сети.

Возлюбленная португальца показала, как они вместе с детьми проводят отдых в Монако.

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На первом фото Джорджина и Криштиану позируют на яхте.

Пара погуляла по вечернему побережью Монако, а также насладилсь романтическим отдыхом в ресторане.

Напомним, Джорджина в элегантном платье поздравила Роналду с наградой от УЕФА.

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