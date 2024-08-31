Джорджина в элегантном платье поздравила Роналду с наградой от УЕФА

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду от УЕФА.

Португалец получил награду, как лучший бомбардир Лиги чемпионов за всю историю.

Читай также: "Он - бог": новичок Формулы-1 обсудил сравнение себя с Месси

Джорджина Родригес, которая также посетила церемонию награждения в Монако, поделилась фотографиями со своими поклонниками в Instagram.

"Поздравляю лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. Криштиану, ты заслуживаешь лучшего в мире. Моя любовь. Мы тебя любим".

Ранее Роналду назвал клуб, в котором он завершит карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!