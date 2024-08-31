iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джорджина в элегантном платье поздравила Роналду с наградой от УЕФА

Португалец является живой легендой футбола.
Сегодня, 09:58
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / instagram.com/georginagio

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду от УЕФА.

Португалец получил награду, как лучший бомбардир Лиги чемпионов за всю историю.

Читай также: "Он - бог": новичок Формулы-1 обсудил сравнение себя с Месси

Джорджина Родригес, которая также посетила церемонию награждения в Монако, поделилась фотографиями со своими поклонниками в Instagram.

"Поздравляю лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. Криштиану, ты заслуживаешь лучшего в мире. Моя любовь. Мы тебя любим".

Ранее Роналду назвал клуб, в котором он завершит карьеру.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024 Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде
Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри
Игрок Сан-Антонио попал в аварию Игрок Сан-Антонио попал в аварию
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры12:10
Украина выиграла медаль в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
НБА12:10
Карри: Я всегда говорил, что хочу провести всю карьеру в одной команде
Бокс11:54
Брэдли спрогнозировал победителя реванша Усик - Фьюри
НБА11:35
Игрок Сан-Антонио попал в аварию
Украина11:30
УПЛ: Карпаты - Ворскла, Александрия - Колос, Черноморец - Полесье
Европа11:13
Трансферы лета 2024 года: Челси избавился от балласта, Ювентус и МЮ приобрели дорогих хавбеков
Теннис11:10
Костюк прокомментировала свой вылет с US Open
Украина10:46
Ребров назвал наиболее опасных соперников Динамо в Лиге Европы
Формула 110:27
Антонелли станет пилотом Мерседес в 2025 году
Бокс10:22
Кроуфорд отказался от последнего титула в полусреднем весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK