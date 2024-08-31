Джорджина в элегантном платье поздравила Роналду с наградой от УЕФА
Португалец является живой легендой футбола.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальную награду от УЕФА.
Португалец получил награду, как лучший бомбардир Лиги чемпионов за всю историю.
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Джорджина Родригес, которая также посетила церемонию награждения в Монако, поделилась фотографиями со своими поклонниками в Instagram.
"Поздравляю лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. Криштиану, ты заслуживаешь лучшего в мире. Моя любовь. Мы тебя любим".
Ранее Роналду назвал клуб, в котором он завершит карьеру.
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