Роналду назвал клуб, в котором он завершит карьеру

Португалец рассказал, что пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о своей карьере.

По словам 39-летнего футболиста, вероятно, он завершит игровую карьеру в саудовском клубе.

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"Не знаю, скоро я уйду на пенсию, через два или три года… но, пожалуй, я завершу карьеру здесь, в Ан-Насре.

Я очень счастлив в этом клубе, мне тоже хорошо в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать", - сказал Роналду в интервью NOW.

Ранее Роналду поделился планом по завершению международной карьеры.

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