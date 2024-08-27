iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду назвал клуб, в котором он завершит карьеру

Португалец рассказал, что пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.
Сегодня, 11:06
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о своей карьере.

По словам 39-летнего футболиста, вероятно, он завершит игровую карьеру в саудовском клубе.

Читай также: "Самое быстрое, что я видел": Роналду получил золотую кнопку YouTube

"Не знаю, скоро я уйду на пенсию, через два или три года… но, пожалуй, я завершу карьеру здесь, в Ан-Насре.

Я очень счастлив в этом клубе, мне тоже хорошо в этой стране. Я рад играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать", - сказал Роналду в интервью NOW.

Ранее Роналду поделился планом по завершению международной карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Безумное трансферное лето 2003: Бекхэм в Реале, Роналдиньо в Барселоне, Роналду в МЮ Безумное трансферное лето 2003: Бекхэм в Реале, Роналдиньо в Барселоне, Роналду в МЮ
Флик озвучил цели Барселоны на новый сезон: Это длинный путь Флик озвучил цели Барселоны на новый сезон: Это длинный путь
Ливерпуль представил третью экипировку в белом цвете: новые формы футбольных команд Ливерпуль представил третью экипировку в белом цвете: новые формы футбольных команд
Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу
Дебютный гол Яремчука в Греции принес Олимпиакосу победу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа14:15
Безумное трансферное лето 2003: Бекхэм в Реале, Роналдиньо в Барселоне, Роналду в МЮ
Европа13:55
Флик озвучил цели Барселоны на новый сезон: Это длинный путь
Европа13:54
Ливерпуль представил третью экипировку в белом цвете: новые формы футбольных команд
Бокс13:36
Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины
Европа13:25
Экс-игрок Шахтера покинет Тоттенхэм - легионер нашел новый клуб
Лига Чемпионов13:12
Зальцбург - Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов12:57
Зальцбург - Динамо: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Теннис12:55
Свитолина оценила победу на старте US Open, вспомнив масштабный удар рф по Украине
Бокс12:45
"Какого-нибудь дурачка": Усик рассказал, кого мог бы сыграть в кино
Европа12:24
Экс-звезда Барселоны и Манчестер Сити объявил о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK