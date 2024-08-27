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"Никому не скажу": Роналду поделился планом по завершению международной карьеры

Португалец уже знает, как это произойдет.
Сегодня, 00:53
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Недавно главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил заявку команды на будущие матчи Лиги наций.

Там нашлось место 39-летнему Криштиану Роналду, который даже не думает уходить из сборной. Но при этом он рассказал, как будет выглядеть его завершение международной карьеры.

"Когда я уйду из сборной, я никому заранее не скажу об этом. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень хорошо продуманное", - цитирует Роналду Goal.

"Сейчас я хочу помочь национальной сборной в предстоящих матчах. Впереди у нас Лига наций, и мне бы очень хотелось сыграть".

Источник: Getty Images

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К тому же, форвард Ан-Насра заявил, что он не планирует становиться тренером после игровой карьеры.

"На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером первой команды или какой-либо команды. Мне это даже в голову не приходит, я никогда об этом не думал".

"Я не вижу, чтобы мое будущее проходило через это. Я вижу, что занимаюсь другими делами помимо футбола, но только Бог знает, что нас ждет в будущем".

Напомним, что совсем недавно Криштиану Роналду создал собственный канал на YouTube, который уже бьет рекорды.

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