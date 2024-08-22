"Самое быстрое, что я видел": Роналду получил золотую кнопку YouTube

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду запустил свой личный проект на видеохостинге YouTube.

39-летний футболист установил абсолютный рекорд платформы. За первые полтора часа существования канал набрал миллион.

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Роналду уже получил золотую кнопку YouTube и похвастался ею на своей странице в Instagram.

"Подарок для моей семьи. Спасибо всем подписчикам", - написал спортсмен.

"Это самое быстрое, что я когда-либо видел, чтобы кто-то получил такой", - написал один из подписчиков.

Уже утром 22 августа на канал подписались более 15 миллионов евро. Так что вскоре Криштиану получит бриллиантовкую кнопку, которая выдается за 10 млн.

Ранее возлюбленная Роналду в открытом платье объявила о премьере третьего сезона своего сериала на Netflix.

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