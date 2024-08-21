"Не помним времени друг без друга": Лунин с женой поделились милыми фото в честь годовщины
Украинский голкипер с возлюбленной уже девять лет вместе.
Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин и его супруга Анастасия отметили девятую годовщину отношений.
В честь этого события голкипер и его возлюбленная устроили фотосессию, результатами которой поделились с поклонниками в Instagram.
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"9 лет вместе. Уже даже не помним времени друг без друга", - подписала пара фото.
Напомним, что Андрей и Анастасия поженились в марте 2021 года, пара воспитывает сына.
Ранее сообщалось, что Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале.
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