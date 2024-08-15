Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале

Суперкубок УЕФА стал для Андрея десятым кубком в футболке мадридцев.

В рамках Суперкубка УЕФА Реал одолел Аталанту со счетом 2:0.

В заявке на этот матч находился украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин, который соответственно выиграл еще один трофей с Реалом.

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Этот кубок стал для Лунина юбилейным, а именно десятым в футболке столичного гранда.

Ранее он выигрывал две Ла Лиги, две Лиги чемпионов, Кубок и два Суперкубка Испаниии и клубный Чемпионат мира.

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