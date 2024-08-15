iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале

Суперкубок УЕФА стал для Андрея десятым кубком в футболке мадридцев.
Сегодня, 01:01
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках Суперкубка УЕФА Реал одолел Аталанту со счетом 2:0.

В заявке на этот матч находился украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин, который соответственно выиграл еще один трофей с Реалом.

Читай также: Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала

Этот кубок стал для Лунина юбилейным, а именно десятым в футболке столичного гранда.

Ранее он выигрывал две Ла Лиги, две Лиги чемпионов, Кубок и два Суперкубка Испаниии и клубный Чемпионат мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

Статьи по теме

Мбаппе - в старте на матч с Аталантой, Лунин - в запасе Мбаппе - в старте на матч с Аталантой, Лунин - в запасе
Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы Игрок Реала пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы
Барселона может подписать воспитанника Реала Барселона может подписать воспитанника Реала
Анчелотти высказался о матче Суперкубка УЕФА против Аталанты Анчелотти высказался о матче Суперкубка УЕФА против Аталанты
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: Реал - Аталанта в Суперкубке УЕФА и еврокубковые матчи
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Европа01:01
Лунин завоевал юбилейный трофей в Реале
Европа00:45
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Европа00:43
Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала
Европа00:19
Анчелотти выиграл свой юбилейный трофей
Вчера, 23:55
Европа23:55
Реал уверенно обыграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Европа23:52
Неизвестные нанесли ножевые ранения отцу Ямаля
Европа23:32
Мбаппе забил дебютний гол за Реал
Европа23:30
Клуб, который вылетел из АПЛ подписал сына Роналдиньо
Европа23:05
Тоттенхэм интересуется звездой Монако
Европа22:59
Жирона Цыганкова подпишет нового голкипера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK