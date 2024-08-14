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Реал уверенно обыграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА

Килиан Мбаппе дебютировал и забил свой первый гол за Мадрид.
Вчера, 23:55
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе / Getty Images
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе / Getty Images

В среду, 14 августа, Суперкубок УЕФА разыграли между собой Реал и Аталанта.

Первый тайм в целом представлял из себя довольно скучное зрелище, обе команды по очереди проводили долгие позиционные атаки, но создать реальную опасность никому не удавалось.

Можно вспомнить лишь две момента, когда Милитао срезал мяч в собственную перекладину, и удар Родриго все в ту же перекладину на последних минутах первого тайма.

Второй тайм сразу начался на более высоких скоростях, Куртуа в красивом прыжке спас ворота после удара Пашалича, а на 59-й минуте Реал наконец открыл счет благодаря голу Вальверде.

После пропущенного мяча Аталанта словно поплыла, пропустив еще один на 68-й минуте от Мбаппе. А Реал в целом начал серьезно поджимать соперника к его воротам.

Аталанта старалась переломить ситуацию, но Реал попросту уверенно довел матч до победы, завоевав Суперкубок УЕФА.

Статистика матча Реал - Аталанта Суперкубка УЕФА

Реал - Аталанта 2:0
Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 12 - 19
Атаки: 127 - 98

Реал Мадрид: Куртуа - Менди, Рюдигер, Милитао, Карвахаль (Васкес, 89) - Беллингем (Себальос, 89), Тчуамени, Вальверде - Винисиус Жуниор (Гюлер, 88), Мбаппе (Браим Диас, 83), Родриго (Модрич, 76).

Аталанта: Муссо - Колашинац (Баккер, 71), Хин (Палестра, 90), Джимшити - Пашалич (Манцони, 90), Руджери, Дзаппакоста (Годфри, 63), Эдерсон, де Рон - де Кетеларе (Ретеги, 63), Лукман.

Предупреждения: Беллингем, Винисиус - Эдерсон, Джимсити

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Реал Мадрид

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