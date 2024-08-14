Мбаппе забил дебютний гол за Реал

В среду, 14 августа, Суперкубок УЕФА разыгрывают между собой Реал и Аталанта.

Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе, но в первом тайме у француза мало что получалось, хотя форвард все равно имел возможности показать свой класс.

А на 68-й минуте матча Мбаппе открыл счет своим голам за Реал. Родриго накрыл защитника Аталанты, обокрал его и разогнал атаку.

Беллингем с края откатил на 11 метров, где его подхватил Мбаппе и одним касанием отправил мяч в сетку.

Напомним, у нас доступна онлайн трансляция поединка Реал - Аталанта.

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