Мбаппе забил дебютний гол за Реал
Французу понадобились 68 минут.
В среду, 14 августа, Суперкубок УЕФА разыгрывают между собой Реал и Аталанта.
Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе, но в первом тайме у француза мало что получалось, хотя форвард все равно имел возможности показать свой класс.
А на 68-й минуте матча Мбаппе открыл счет своим голам за Реал. Родриго накрыл защитника Аталанты, обокрал его и разогнал атаку.
Беллингем с края откатил на 11 метров, где его подхватил Мбаппе и одним касанием отправил мяч в сетку.
Напомним, у нас доступна онлайн трансляция поединка Реал - Аталанта.
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