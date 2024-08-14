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Реал - Аталанта: видео онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА 14.08.2024

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка, в котором разыграют первый евротрофей.
Сегодня, 09:35
Реал - Аталанта / Getty Images
Реал - Аталанта / Getty Images

В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют Реал Мадрид и Аталанта.

Испанский гранд получил право принять участие в этом поединке после победы в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, а Аталанта - завоевала трофей Лиги Европы.

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Матч Реал - Аталанта состоится в Варшаве (Польша) на стадионе Народовы. Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

Видео онлайн-трансляция Реал - Аталанта в Суперкубке УЕФА

В своей истории команды провели два поединка - в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Тогда Реал дважды одержал победу - 1:0, 3:1.

Отметим, что Мадрид пять раз в своей истории выигрывал Суперкубок УЕФА, а Аталанта проведет свой первый поединок в этом турнире.

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