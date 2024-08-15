Модрич стал самым титулованным игроком в истории Реала

В рамках Суперкубка УЕФА Реал победил Аталанту со счетом 2:0.

Особенным этот трофей станет для Луки Модрича, ведь теперь он самый титулованный в истории мадридского Реала с 27 разнообразными кубками в своей коллекции.

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Хорват завоевывал 6 Лиг чемпионов, 4 Ла Лиги, 2 кубка Испании, 5 Суперкубков УЕФА, 5 Суперкубков Испании и 4 клубных Чемпионатов мира.

Отметим, что в стане Реала есть один игрок, который в относительно недалеком будущем может догнать Мордича, а именно Дани Карвахаль, у которого 26 трофеев вместе с Начо Фернандесом, который уже перебрался в Аль-Кадисию. По 25 трофеев у Марсело и Карима Бензема.

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