Модрич поделился секретами своего "футбольного долголетия"
Немаловажную роль в том, что Лука чувствует себя прекрасно играет генетика.
Полузащитник Реала Лука Модрич высказался о том, как ему удается держать себя в форме в 38 лет.
По словам легендарного хорвата, на это влияет генетика, усердная работа на тренировке и мотивация, которую он получает от молодых игроков.
"Генетика играет свою роль, и это хорошо. Но важна и усердная работа на тренировках. Здесь много молодых игроков, с ними не расслабишься.
Кроме того, я тренируюсь и самостоятельно. Делаю все необходимое, чтобы быть на уровне этого возраста", - сказал Модрич.
Ранее, напомним, Лука переподписал контракт с Реалом .
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