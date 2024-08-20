Бывший игрок Манчестер Юнайтед оценил тренерские способности Роналду: Однажды вернется в МЮ

Бывший форвард Мачестер Юнайтед Луи Саа высказался по поводу тренерской карьеры Криштиану Роналду, которая может начаться уже в ближайшее время:

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Криштиану Роналду имеет страсть и преданность, чтобы однажды вернуться в Манчестер Юнайтед. Это может произойти как в роли помощника тренера, так и в роли главного тренера.

Его второй термин у МЮ закончился не так, как все надеялись, и вы понимаете, почему это его огорчало. Он не видел у молодых игроков того же голода и пристрастия, которые привык видеть. Теперь он будет знать, что ему придется найти новый способ общения, когда он станет тренером, который может быть не столь суровым или прямым, как это было, когда он был в клубе. Он должен понять, как добиться успеха, и использовать для этого все свои знания.

Мы видели, как Рой Кин стал менеджером и добился успеха. Криштиану поймет, что он должен делать как менеджер, и я не вижу причин, почему он не должен быть успешным", - цитирует Саа TV Sporten.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду выступает за Аль-Наср в Саудовской Аравии. Команда разгромно проиграла Аль-Ахли в матче за Суперкубок, после чего начали активно распространяться слухи об уходе Луиса Каштру с поста тренера.

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