Экс-тренера Шахтера могут уволить с Ан-Насра Роналду
Луиш Каштру проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
Вчера, 17 августа, был разыгран Суперкубок Саудовской Аравии, где Аль-Хиляль победил Ан-Наср.
Как сообщает местное издание Aawsat, из-за поражения в данном матче своим постом может «поплатиться» рулевой «всемирного клуба» Луиш Каштру.
Ан-Наср всерьез рассматривает замену португальского специалиста и уже начал поиски нового главного тренера.
Отметим, что ранее Каштру возглавлял Шахтер, проработав там с 2019 по 2021 год.
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