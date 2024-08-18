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Экс-тренера Шахтера могут уволить с Ан-Насра Роналду

Луиш Каштру проиграл в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
Сегодня, 13:41
Луиш Каштру / Getty Images
Луиш Каштру / Getty Images

Вчера, 17 августа, был разыгран Суперкубок Саудовской Аравии, где Аль-Хиляль победил Ан-Наср.

Как сообщает местное издание Aawsat, из-за поражения в данном матче своим постом может «поплатиться» рулевой «всемирного клуба» Луиш Каштру.

Ан-Наср всерьез рассматривает замену португальского специалиста и уже начал поиски нового главного тренера.

Отметим, что ранее Каштру возглавлял Шахтер, проработав там с 2019 по 2021 год.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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