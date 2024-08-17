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Роналду не помог: Аль-Хиляль разгромил Ан-Наср в финале Суперкубка

На гол португальца соперники ответили четырьмя.
Сегодня, 21:13
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В субботу, 17 августа, состоялся финал Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались Ан-Наср и Аль-Хиляль.

В первом тайме команды демонстрировали равную игру, потому сработал фактор Роналду - единственный удар в створ в исполнении португальца оказался результативным.

Однако во втором тайме Аль-Хиляль полностью раздавил соперников. На 55-й минуте Милинкович-Савич вернул на поле паритет, а затем Митрович в течение шести минут оформил дубль.

На 72-й минуте Малком установил окончательный счет 1:4. Стоит отметить, что во втором тайме коллектив Луиша Кастру не нанес ни одного удара по воротам Буну.

Статистика матча Ан-Наср - Аль-Хиляль Суперкубка Саудовской Аравии

Ан-Наср - Аль-Хиляль 1:4
Голы: Роналду, 44 - Милинкович-Савич, 55, Митрович, 63, 69, Малком, 72

Удары: 4 - 8
Удары в створ ворот: 1 - 6
Владение мячом: 44% - 56%
Угловые: 4 - 8
Атаки: 72 - 88

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аль-Хиляль ан-наср

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