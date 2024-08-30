"Он - бог": новичок Формулы-1 обсудил сравнение себя с Месси

Франко Колапинто явно не ожидал, что его имя окажется в одном предложении с легендарным футболистом.

После Гран-при Нидерландов команда Формулы-1 Уильямс приняла решение все-таки заменить Логана Сарджента из-за неудовлетворительных результатов.

Место американца в коллективе из Гроу занял пилот академии Франко Колапинто, выступавший в этом сезоне в Формуле-2.

Так уж случилось, что 21-летний гонщик стал первым за последние 23 года аргентинцем в Ф1 - последним был Гастон Маццакане в 2001 году.

Лионель Месси - величайший аргентинский спортсмен со времен Диего Марадоны. И в период спада спортивных успехов он превратился в национального лидера, который привел Аргентину к победе на чемпионате мира 2022 года.

Лионель Месси / Источник: Getty Images

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Когда Колапинто предложили сравнить его собственную ситуацию с ситуацией Месси, он отверг эти сравнения, но признал значимость своего момента.

Очень трудно чувствовать себя Лео Месси. Иногда я вижу, что болельщики сравнивают меня с ним, и я думаю: "Вы, ребята, сошли с ума, ведь Месси - это бог. Вы не можете нас сравнивать".

"Но уже 23 года в Формуле-1 не было аргентинского гонщика, так что аргентинцы очень счастливы, ведь это особенный момент для них и для меня".

"Я думаю, что все то счастье, которое испытываю я, испытывают и многие другие. Это отличный способ завершить этот период, когда в Ф1 не было гонщика из нашей страны".

"Я бы с удовольствием поддержал кого-нибудь из своей страны, но сейчас так много детей и людей приходят в Формулу-1, смотрят сериалы Netflix, и все они поддерживают меня. Это здорово видеть", - приводит слова Франко RacingNews365.

Первые две сессии в Формуле-1 получились для Франко Колапинто не самыми провальными: оказавшись в новой для себя обстановке, аргентинец не был худшим гонщиком в пелотоне в пятничных тренировках.

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