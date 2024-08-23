Борьба за Кубок конструкторов и проблемы Феррари: чего ожидать от второй части сезона Формулы-1

Остались считанные часы до возвращения Формулы-1 на знакомые всем трассы.

Первая часть сезона 2024 года сумела подарить фанатам "королевы автоспорта" больше эмоций, чем два предыдущих сезона вместе взятые.

В этом году поклонники увидят еще десять Гран-при, так что ISPORT решил рассмотреть, чего стоит ожидать от второй части сезона.

Ред Булл сделал ставку на Переса, но правильный ли это выбор?

Никто не будет спорить, что Серхио Перес своими выступлениями в первой части сезона, мягко говоря, разочаровал. Поэтому неудивительно, что активно велись разговоры о том, что мексиканец может потерять свое место в Ред Булл.

Однако в первый же день летнего перерыва австрийская команда провела собрание, во время которого было принято решение дать Чеко возможность исправить ситуацию во второй части сезона.

Правильно ли это? Кто знает - лишь время сможет дать ответ на этот вопрос. "Быки" решили не рисковать и положиться на опыт Переса и его связь с Максом Ферстаппеном.

Источник: Getty Images

Но если эта ставка не сыграет, Ред Булл вполне может проиграть борьбу за Кубок конструкторов, чего Кристиану Хорнеру и компании вовсе не хочется.

Во всяком случае, есть небезосновательное ощущение, что это будут последние десять гонок Чеко в составе Ред Булл. Будет удивительно увидеть его напарником Ферстаппена в следующем году.

МакЛарен и его борьба в обоих чемпионатах

Проблемой имени Серхио Переса очень хочет воспользоваться МакЛарен, который оказался практически в идеальной ситуации.

У соперника возникли трудности с Чеко, Ферстаппен в последнее время уже не кажется непреодолимым препятствием, а твой болид считается едва ли не лучшим в пелотоне.

У команды из Уокинга есть все шансы на то, чтобы впервые с 1998 года выиграть Кубок конструкторов. Но есть одно "но", которое не оставит всех в покое.

Что Андреа Стелла и Зак Браун собираются делать с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри? Дадут ли они британцу статус первого пилота, чьи интересы будут в приоритете и будут ставиться выше интересов австралийца?

Источник: Getty Images

Это очень важная тема, ведь последствия проблемы, которую она создает, мы увидели на Гран-при Венгрии. И никто не хочет повторения данной ситуации.

Кажется, что МакЛарену стоит все же положиться на Ландо, так как прямо сейчас он является главным конкурентом Ферстаппена в борьбе за титул. Да, Норрис проигрывает сопернику 78 очков, но Формула-1 приучила нас, что нет неотыгрываемых отставаний.

Феррари учится на своих ошибках?

Но до того, как МакЛарен стал бороться с Ред Булл за победы, роль раздражителя "быков" принадлежала Феррари.

Как же хорошо Скудерия выглядела на старте сезона и как ужасно она провалилась на втором отрезке.

Всем прекрасно известна причина такого провала - неудачные обновления болида, которые отбросили итальянцев назад. Особенно больно по Феррари ударило новое днище, которое вернуло проблему с подпрыгиваниями.

Недавно появилась информация, что во время перерыва инженеры Скудерии работали над этой проблемой и якобы смогли ее решить. Что ж, совсем скоро мы посмотрим, какие выводы над ошибками сделали итальянцы и смогут ли они вернуться в борьбу.

Мерседес готов бороться за победы на постоянной основе?

Одним из открытий последних нескольких этапов Ф1 определенно стал Мерседес.

За последние четыре Гран-при "серебряные стрелы" умудрились завоевать три победы, включая два первых места Льюиса Хэмилтона. Правда, последнюю победу он добыл после дисквалификации его напарника, но вряд ли его это сильно волнует.

Всем очень хотелось бы увидеть борьбу за победу в исполнении одновременно четырех команд. И от немецкого коллектива тоже зависит, станет ли это реальностью.

Источник: Getty Images

Тото Вольфф считает, что у его команды пока что нет возможности на регулярной основе конкурировать с Ред Булл и МакЛарен.

Но это же Вольфф, он может говорить, что угодно, чтобы пустить пыль в глаза. Мы же от этого только выиграем. Интересная вторая часть сезона нас ожидает.

Фернандо Алонсо потерял мотивацию

Возможно, Фернандо Алонсо уже жалеет о своем решении продлить контракт с Астон Мартин.

В апреле этого года испанец поставил свою подпись под соглашением, согласно которому он будет выступать за британский коллектив до конца 2026 года.

Вот только сейчас Астон Мартин и близко не напоминает ту команду, которая регулярно приезжала на подиум в прошлом году.

В 2023 году Астон Мартин проиграл гонку обновлений, о чем сам Нандо и рассказывал. В этом же году все еще хуже. Испанец ни разу не поднимался выше пятого места, а после этапа в Майами он и вовсе лишь три раза финишировал в очках.

Источник: Getty Images

Во время гонки часто можно заметить, как Алонсо едет только потому что ему надо ехать, а не потому что он хочет. Видно, как ему не хочется управлять болидом, который не дает ему возможности побороться хотя бы за подиум.

Пока что нет никаких предпосылок, что ситуация изменится в лучшую сторону. А если она станет даже хуже, то не стоит удивляться, что Алонсо объявит о завершении карьеры до того, как завершится его контракт.

Как смена руководителя повлияет на Альпин?

Прямо перед летним перерывом Альпин объявил о смене руководителя: на место Бруно Фамина пришел Оливер Оукс.

Фамина вряд ли будут вспоминать хорошим словом за его год во главе команды. Но не стоит винить лишь его одного - он явно не мог повлиять на то, что происходит с командой последние четыре года.

Альпин до сих пор не может определиться, чего он хочет: быть заводской командой и самостоятельно со всем справляться или же последовать примеру МакЛарен и стать клиентской командой условного Мерседес.

После подписания контракта с техническим руководителем Дэвидом Санчесом из МакЛарен, Оукс стал последней частью карты, с помощью которой Альпин надеется выбраться из нынешнего положения, которое не светит ничего хорошего.

Источник: Getty Images

Это станет тяжелым испытанием для Оукса, поскольку он будет преодолевать неспокойные воды по курсу, заданному генеральным директором Рено Лукой де Мео и скандальным бывшим руководителем команды Флавио Бриаторе, который вернулся в роли консультанта.

На втором отрезке сезона французы подали признаки жизни, заработав 11 очков. Но это явно не то, чего стоит рассчитывать от заводской команды. И пока что не видно, за счет чего Оукс сможет обратить ситуацию в свою сторону.

Цунода и Риккардо: сезонное противостояние за место в Ред Булл

Во время собрания Ред Булл на тему того, что делать с Пересом, решалась судьба не только Чеко.

Австрийской компанией было принято решение оставить всех на своих местах, в том числе Юки Цуноду и Даниэля Риккардо, которые не скрывают своего желания пойти на повышение.

В связи с этим особенно интересно будет наблюдать за их выступлениями во второй части сезона. Ведь если Переса действительно попросят на выход, кто-то из этой пары уйдет в Ред Булл, а в РБ должен прийти Лиам Лоусон.

Источник: Getty Images

Исходя из того, что мы увидели, я бы сделал ставку на японца. Он моложе, он быстрее, он стабильнее. Юки, кажется, даже частично решил свои проблемы с непомерной агрессией по радио, что, как он сам признал, ранее мешало ему достичь большего.

Есть ощущение, что Дэну больше нечего делать в Ред Булл. Он уже имел свой шанс, он потерял свою скорость, еще и возраст поджимает. Кажется, что единственное, что может ему помочь, - это хорошие отношения с Ферстаппеном.

Заработает ли Заубер первые очки?

Нет.

А если серьезно, то нет абсолютно никаких предпосылок считать иначе. О чем можно говорить, если команда практикует пит-стопы прямо во время гонки?

У Заубера все очень плохо и сейчас из этого нет никакого выхода. Можно даже подумать, что команда просто ждет, когда это все закончится. Поскорее бы 2026 год, смена регламента, очередная смена названия, новый состав пилотов.

Особенно в этой ситуации разочаровывает Валттери Боттас. Да, мы все понимаем, что в Заубер он стал собой, расслабился и теперь получает удовольствие, избавившись от образа робота. Но кажется, что он слишком уж расслабился.

Источник: Getty Images

Не так давно он намекнул на потенциальное соглашение с Ауди, что, по идее, продлит его карьеру в Ф1. Но если же немцы его не подпишут, то не видно, кому бы финский гонщик пригодился.

То же самое касается и Чжоу Гуаньюй. Нельзя сказать, что он плохой гонщик. Просто он никакой, каких в Формуле-1 было полным-полно. Пока что он претендует лишь на то, чтоюы запомниться всем двумя фактами: первый китаец в Ф1 и его авария на Гран-при Великобритании-2022.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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