Жена звезды Манчестер Юнайтед дерзко ответила критикам после поражения от Ливерпуля
Супруга Каземиро заступилась за бразильского футболиста.
В рамках третьего тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед разгромно проиграл Ливерпулю (0:3).
Болельщики "красных дьяволов" раскритиковали полузащитника команды Каземиро. Бразилец допустил ряд ошибок и был заменен в перерыве.
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Жена полузащитника Анна Мариана стала на защиту мужа после критики в соцсетях.
Девушка опубликовала фотографию трофейного шкафа бразильца, где пять титулов Лиги чемпионов, три титула Ла Лиги, Копа Америка и много других наград.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед попрощался с Санчо - игрок ушел в Челси.
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