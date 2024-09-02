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Жена звезды Манчестер Юнайтед дерзко ответила критикам после поражения от Ливерпуля

Супруга Каземиро заступилась за бразильского футболиста.
Сегодня, 15:25
Каземиро со своей супругой / Instagram
Каземиро со своей супругой / Instagram

В рамках третьего тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед разгромно проиграл Ливерпулю (0:3).

Болельщики "красных дьяволов" раскритиковали полузащитника команды Каземиро. Бразилец допустил ряд ошибок и был заменен в перерыве.

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Жена полузащитника Анна Мариана стала на защиту мужа после критики в соцсетях. 

Девушка опубликовала фотографию трофейного шкафа бразильца, где пять титулов Лиги чемпионов, три титула Ла Лиги, Копа Америка и много других наград.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед попрощался с Санчо - игрок ушел в Челси.

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