Жена Лунина устроила тур по Сантьяго Бернабеу и получила именную футболку Реала

Возлюбленная Андрея Лунина Анастасия опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка прошла экскурсию на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Читай также: Лунин назвал причину поражения Реала в Лиге чемпионов от Лилля

Во время прогулки Анастасия посмотрела трофеии Реала, полюбовалась анимацией супруга и на память получила именную футболку мадридской команды с 13-м номером.

Напомним, легенда итальянского футбола женился на бывшей телеведущей после девяти лет отношений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!