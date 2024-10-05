Жена Лунина устроила тур по Сантьяго Бернабеу и получила именную футболку Реала
Анастасия показала милые кадры с экскурсии.
Возлюбленная Андрея Лунина Анастасия опубликовала новый пост в социальной сети.
Девушка прошла экскурсию на стадионе Сантьяго Бернабеу.
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Во время прогулки Анастасия посмотрела трофеии Реала, полюбовалась анимацией супруга и на память получила именную футболку мадридской команды с 13-м номером.
Напомним, легенда итальянского футбола женился на бывшей телеведущей после девяти лет отношений.
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