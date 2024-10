Лунин назвал причину поражения Реала в Лиге чемпионов от Лилля

В рамках второго тура Лиги чемпионов Реал сенсационно проиграл Лиллю (0:1).

Голкипер мадридской команды Андрей Лунин прокомментировал поражение команды.

"Трудно анализировать это поражение сразу после матча. Нам не хватало агрессии и креативности в этом поединке. Надо лучше бороться. Во втором тайме мы показали больше желания, но в первом тайме мы были хуже".

Lunin: "It's difficult to analyse it right after... the ferocity and creativity that we always have. We have to fight a little bit more. In the second half we showed more desire, but in the first half we were worse." pic.twitter.com/GwDxUKyEgx