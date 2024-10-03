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"Буду бороться": Лунин оценил поражение Реала от Лилля

Украинец не смог помочь команде добыть победу в Лиге чемпионов.
Сегодня, 07:44
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин подвел итоги противостояния, в котором мадридский клуб проиграл Лиллю (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

Украинец считает, что ничего плохого не произошло, так что команда должна двигаться дальше.

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"Не нужно делать много выводов. Мы прошли отличную серию игр без поражений. Мы одна команда, такие вещи могут случиться, и мы должны сейчас готовиться к следующей игре дома с нашими фанами".

Лунин прокомментировал продление контракта с Реалом.

"Это жест доверия со стороны клуба по отношению ко мне. С первого дня я уже говорил, что это клуб моей мечты. Очевидно, никто мне ничего просто так не даст, и все видели, на что я способен. Я могу быть здесь номером один и буду продолжать бороться за свою позицию изо всех сил. Я поддерживаю Куртуа и желаю всего самого наилучшего.

Много матчей за сезон? Играть так – тяжело физически и морально. Пусть ответственные люди лучше об этом подумают. Два дня назад у нас был очень тяжелый физически и эмоционально матч", - приводит слова Лунина Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Лилль - Реал.

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