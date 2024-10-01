Основной игрок Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Давид Алаба вскоре сможет помочь своей команде.
Центрбек мадридского Реала Давид Алаба близок к восстановлению после травмы, полученной еще в прошлом году.
Как сообщает пресс-служба «сливочных», австриец начал тренироваться по индивидуальной программе. Алаба может выполнять беговые упражнения.
Отметим, что защитник получил разрыв крестообразной связки в конце прошлого года и с тех пор не играл в футбол.
По прогнозам, Давид сможет вернуться на поле в ноябре этого года.
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