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Основной игрок Реала вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Давид Алаба вскоре сможет помочь своей команде.
Сегодня, 12:57

Центрбек мадридского Реала Давид Алаба близок к восстановлению после травмы, полученной еще в прошлом году.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», австриец начал тренироваться по индивидуальной программе. Алаба может выполнять беговые упражнения.

Отметим, что защитник получил разрыв крестообразной связки в конце прошлого года и с тех пор не играл в футбол.

По прогнозам, Давид сможет вернуться на поле в ноябре этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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