Лилль - Реал 1:0: видео гола и лучших моментов матча 02.10.2024

В среду, 2 октября, Лилль принимал на своем поле Реал в рамках второго тура основной стадии Лиги чемпионов.

В этом поединке украинский голкипер Андрей Лунин впервые в этом сезоне защищал ворота "сливочных", но не смог спасти мадридскую команду от неожиданного поражения.

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В целом украинец отыграл хорошо, совершил пару сэйвов, но Эдуардо Камавинга привез пенальти, и в этом эпизоде вратарь уже на выручил. На 45+2 минуте Джонатан Дэвид ударом с одиннадцатиметровой отметки развел голкипера и мяч в разные стороны, пробив в правый верхний угол.

Вашему вниманию обзор матча Лилль - Реал во втором туре Лиги чемпионов:

Лилль - Реал 1:0

Гол: Дэвид, 45+2 (пен.)

Лилль: Шевалье - Сантуш, Диаките, Александро, Гудмундссон, Баккер (Менье, 88) - Буадди, Андре, Кабелла (Сахрауи, 71) - Жегрова, Дэвид.

Реал: Лунин - Карвахаль, Милитао (Модрич, 57), Рюдигер, Менди (Фран, 46) - Камавинга (Гюлер, 67), Чуамэни - Вальверде, Беллингем, Винисиус - Эндрик (Мбаппе, 57).

Предупреждения: Дэвид, Диаките - Эндрик, Камавинга, Беллингем, Рюдигер, Модрич.

Источник: MEGOGO

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