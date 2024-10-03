Лилль - Реал 1:0: обзор матча и результат игры 02.10.2024

Украинский голкипер впервые в этом сезоне получил шанс, но мадридцы неожиданно проиграли.

В среду, 2 октября, Лилль встречался с Реалом в матче второго тура основной стадии Лиги чемпионов.

Действующий победитель турнира потерпел неожиданное поражение со счетом 0:1, позволив сопернику отличиться с пенальти.

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Определяющими в матче, как оказалось, стали события в конце первого тайма. В компенсированное время Эдуардо Камавинга сыграл рукой в своей штрафной, за что Лилль получил право на одиннадцатиметровый удар. Джонатан Дэвид ударом с пенальти в правый верхний угол переиграл украинца Андрея Лунина, который впервые в этом сезоне защищал ворота Реала из-за травмы Тибо Куртуа.

Источник: Getty Images

Во втором тайме мадридцы попытались исправить ситуацию и переиграли соперника статистически, но результат остался неизменным.

Таким образом, после двух туров Реал и Лилль набрали по три очка. В следующем матче "сливочные" 22 октября повторят прошлый финал Лиги чемпионов, встретившись с Боруссией Дортмунд, а "доги" 23 октября отправятся в гости к еще одним мадридцам, сыграв с Атлетико.

Статистика матча Лилль - Реал второго тура Лиги чемпионов

Лилль - Реал 1:0

Гол: Дэвид, 45+2 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 0.96

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 7 - 13

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 2 - 3

Фолы: 11 - 12

Лилль: Шевалье - Сантуш, Диаките, Александро, Гудмундссон, Баккер (Менье, 88) - Буадди, Андре, Кабелла (Сахрауи, 71) - Жегрова, Дэвид.

Реал: Лунин - Карвахаль, Милитао (Модрич, 57), Рюдигер, Менди (Фран, 46) - Камавинга (Гюлер, 67), Чуамэни - Вальверде, Беллингем, Винисиус - Эндрик (Мбаппе, 57).

Предупреждения: Дэвид, Диаките - Эндрик, Камавинга, Беллингем, Рюдигер, Модрич.

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