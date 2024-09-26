Реал получил новые авто от спонсора: Лунин и Анчелотти выбрали одинаковые машины

BMW предоставил "сливочным" пять моделей на выбор.

Мадридский Реал получил от BMW новые автомобили по спонсорскому соглашению.

Всего немецкйи автопроизводитель представил на выор пять моделей: iX2, iX, i5, i7, XM. И каждый из игроков мог выбрать любую из них.

Самые дорогие авто BMW i7 M70 xDrive за 186 тысяч евро выбрали себе Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

Источник: realmadrid.com

Самой популярной моделью стала BMW XM за 179 тысяч евро, которую выбрали подавляющее количество игроков, включая Джуда Беллингема и Луку Модрича.

Источник: realmadrid.com

А вот самое дешевое авто - BMW ix2 xDrive30 за 58 тысяч евро - выбрали лишь двое - Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени.

Источник: realmadrid.com

А вот Андрей Лунин взял себе BMW i5 M60 xDrive, стомостью в 114 тысяч евро. Интересно, что точно такой же выбор сделал и главный тренер Реала Карло Анчелотти.

Источник: realmadrid.com

Ранее также сообщалось, что Камавинга вернулся к тренировкам.

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