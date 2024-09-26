Звезда Реала восстановился от травмы, которую получил перед стартом сезона - француз уже в общей группе "сливочных"
Эдуардо Камавинга полностью залечил травму колена.
Французский футболист мадридского Реала Эдуардо Камавинга уже тренируется в основной группе "сливочных". Об этом пишет Marca.
Читай также: Реал потерял на несколько недель Мбаппе
По данным источника, француз залечил свою травму колена и готов тренироваться в полную силу.
Стоит отметить, что 21-летний француз травмировался на тренировке перед матчем Суперкубка УЕФА, получил растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена и пропустил 9 матчей.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!