Звезда Реала восстановился от травмы, которую получил перед стартом сезона - француз уже в общей группе "сливочных"

Французский футболист мадридского Реала Эдуардо Камавинга уже тренируется в основной группе "сливочных". Об этом пишет Marca.

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По данным источника, француз залечил свою травму колена и готов тренироваться в полную силу.

Стоит отметить, что 21-летний француз травмировался на тренировке перед матчем Суперкубка УЕФА, получил растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена и пропустил 9 матчей.

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