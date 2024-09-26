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Звезда Реала восстановился от травмы, которую получил перед стартом сезона - француз уже в общей группе "сливочных"

Эдуардо Камавинга полностью залечил травму колена.
Сегодня, 12:20
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Французский футболист мадридского Реала Эдуардо Камавинга уже тренируется в основной группе "сливочных". Об этом пишет Marca.

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По данным источника, француз залечил свою травму колена и готов тренироваться в полную силу.

Стоит отметить, что 21-летний француз травмировался на тренировке перед матчем Суперкубка УЕФА, получил растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена и пропустил 9 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуардо Камавинга ФК Реал Мадрид

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