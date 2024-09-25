Реал потерял на несколько недель Мбаппе
Тренерский штаб мадридского Реала в ближайшее время не сможет рассчитывать на нападающего Килиана Мбаппе, который угодил в лазарет.
Французский форвард получил травму в матче седьмого тура Ла Лиги против Алавеса (3:2).
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Как сообщает официальный сайт "сливочных", 25-ленему футболисту диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. В ближайшее время он будет находится под присмотром врачей.
Предполагается, что на восстановление Мбаппе потребуется около трех недель.
Из-за травмы нападающий пропустит дерби с мадридским Атлетико, а также поединки с Лиллем в Лиге чемпионов и с Вильярреалом в чемпионате.
Напомним, что в текущем сезоне французский форвард провел за Реал девять матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Реал значительно повысил Беллингему и Винисиусу зарплату, чтобы избежать конфликта с Мбаппе.
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