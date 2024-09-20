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Реал значительно повысил Беллингему и Винисиусу зарплату, чтобы избежать конфликта с Мбаппе

Флорентино Перес решил нанести превентивный удар по напряженности в клубе.
Сегодня, 11:57
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе / Getty Images
Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе / Getty Images

Игроки Реала Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор получили значительную прибавку к зарплате, чтобы сравнять их годовой оклад до уровня Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail.

Летом француз присоединился к "бланкос", перейдя из ПСЖ на правах свободного агента. Мадридский клуб дал ему базовую зарплату в размере 15 миллионов евро (без бонусов).

Это сделало его самым высокооплачиваемым игроком клуба, опередив Беллингема и Винисиуса, которые зарабатывали на тот момент по 10 миллионов в год.

И именно этот дуэт получал в Мадриде самую большую зарплату среди всех игроков.

Чтобы избежать возможного конфликта на данной почве, президент Реала Флорентино Перес принял решение уравнять зарплаты всех троих, добавив с начала сезона к окладам англичанина и бразильца по 5 миллионов.

Ранее голкипер Реала Тибо Куртуа заявил, что игрокам и футбольным организациям нужно найти компромисс, чтобы избежать потенциальной забастовки из-за увеличения количества матчей.

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