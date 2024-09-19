Куртуа - о возможной забастовке: Нужно найти баланс
Голкипер Реала Тибо Куртуа поддержал Родри.
Напомним, ранее хавбек Манчестер Сити первым высказался о возможной забастовке футболистов из-за перенасыщенного календаря.
Куртуа поддерживает испанца в том плане, что согласен с тем, что матчей стало слишком много. Однако бельгиец прямо не поддержал идею забастовки.
"Родри прав. Матчей много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс. Игр слишком много, травм все больше.
Игр становится больше с Лигой наций, клубным ЧМ. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть", - цитирует Куртуа ESPN.
Ранее также другой игрок Реала прокомментировал забастовку.
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