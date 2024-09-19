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Куртуа - о возможной забастовке: Нужно найти баланс

Голкипер Реала прямо не поддержал идею.
Сегодня, 17:20
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа поддержал Родри.

Напомним, ранее хавбек Манчестер Сити первым высказался о возможной забастовке футболистов из-за перенасыщенного календаря.

Куртуа поддерживает испанца в том плане, что согласен с тем, что матчей стало слишком много. Однако бельгиец прямо не поддержал идею забастовки.

"Родри прав. Матчей много. Болельщик хочет видеть лучшее, и нам нужно найти баланс. Игр слишком много, травм все больше.

Игр становится больше с Лигой наций, клубным ЧМ. Люди говорят, что мы зарабатываем много денег, что мы не можем жаловаться. Это правда, но нам нужно найти баланс, потому что лучшие не всегда смогут играть", - цитирует Куртуа ESPN.

Ранее также другой игрок Реала прокомментировал забастовку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа

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