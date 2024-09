"Забастовка возможна": звезда Реала возмущен увеличением количества матчей

Все футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на увеличение количества матчей за сезон. Некоторые футболисты намекают на забастовку, одним из которых является защитник Реала Дани Карвахаль:

"Забастовка среди нас, игроков, возможна. Мнение игроков не принимают во внимание, мы должны поднять свой голос", – сказал Карвахаль для COPE.

⚪️⚠️ Dani Carvajal when asked by @tjcope about number of games: “Going on a strike for us as players is a possibility”.



“The players are not taken into account, we have to raise our voice”. pic.twitter.com/UsUm4g3xYv