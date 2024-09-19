"Забастовка возможна": звезда Реала возмущен увеличением количества матчей

Дани Карвахаль заявил, что футбольные структуры не понимают игроков.

Все футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на увеличение количества матчей за сезон. Некоторые футболисты намекают на забастовку, одним из которых является защитник Реала Дани Карвахаль:

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"Забастовка среди нас, игроков, возможна. Мнение игроков не принимают во внимание, мы должны поднять свой голос", – сказал Карвахаль для COPE.

⚪️⚠️ Dani Carvajal when asked by @tjcope about number of games: “Going on a strike for us as players is a possibility”.



“The players are not taken into account, we have to raise our voice”. pic.twitter.com/UsUm4g3xYv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2024

Следует отметить, что в текущем сезоне 32-летний испанец провел 7 матчей и отдал 1 ассист.

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