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"Забастовка возможна": звезда Реала возмущен увеличением количества матчей

Дани Карвахаль заявил, что футбольные структуры не понимают игроков.
Сегодня, 13:02
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Все футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на увеличение количества матчей за сезон. Некоторые футболисты намекают на забастовку, одним из которых является защитник Реала Дани Карвахаль:

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"Забастовка среди нас, игроков, возможна. Мнение игроков не принимают во внимание, мы должны поднять свой голос", – сказал Карвахаль для COPE.

Следует отметить, что в текущем сезоне 32-летний испанец провел 7 матчей и отдал 1 ассист.

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