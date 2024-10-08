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Не EA FC: Карвахаль показал, во что играет в свободное время

Защитник Реала предпочитает шутеры.
Вчера, 22:45
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Защитник Реала Дани Карвахаль показал, как проводит свободное время.

Напомним, испанец получил тяжелейшую травму, и восстановление займет около года.

В Сети появилась фотография Карвахаля, который коротает свободное время, играя в компьютерные игры.

И неожиданно, испанец предпочитает на EA FC, что было бы ожидаемо, а другую не менее популярную серию.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял еще одного защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль

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