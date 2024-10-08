Не EA FC: Карвахаль показал, во что играет в свободное время

Защитник Реала Дани Карвахаль показал, как проводит свободное время.

Напомним, испанец получил тяжелейшую травму, и восстановление займет около года.

В Сети появилась фотография Карвахаля, который коротает свободное время, играя в компьютерные игры.

И неожиданно, испанец предпочитает на EA FC, что было бы ожидаемо, а другую не менее популярную серию.

Ранее также сообщалось, что Реал потерял еще одного защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!