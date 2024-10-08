Основной защитник Реала выбыл из-за травмы

Мадридский Реал проинформировал о травме своего основного защитника Эдера Милитао.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали повреждение четырехглавой мышцы левой ноги.

По информации испанских СМИ, на восстановление бразильцу потребуется около десяти дней и у него есть шанс вернуться к первому после международного перерыва матча Реала в Ла Лиге против Сельты, который состоится 19 октября.

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Из-за травмы защитник пропустит поединки сборной Бразилии в отборе к ЧМ-2026 против Чили (11 октября) и Перу (16 октября).

В нынешнем сезоне Милитао провел за Реал во всех турнирах 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Реал опубликовал заявление с диагнозами травм Карвахаля и Винисиуса.

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