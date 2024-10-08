"Плохо играет": легенда Реала раскритиковал главную звезду мадридцев

Гути считает, что Мбаппе еще не набрал оптимальную форму.

Бывший полузащитник мадридского Реала Гути раскритиковал звездного новичка "сливочных" Килиана Мбаппе:

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"В центре внимания Мбаппе, потому что на него возлагались огромные надежды. Но сейчас следует признать, что он плохо играет. Большие проблемы в нападении. Я надеюсь, что Карло Анчелотти сможет это исправить.

Проблемы начались, когда ушел Тони Кроос. Он раздавал отличные передачи. Нельзя играть и бояться, надо быть смелым. Реал предсказуем и слишком медленный, им постоянно нужно пространство. Игроки стоят и ждут пас в ноги, но в современном футболе это плохое решение", - заявил Гути.

Напомним, в этом сезоне подопечные Карло Анчелотти занимают вторую строчку Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных туров.

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