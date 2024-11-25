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"Показал ужасную защиту": украинского боксера жестко раскритиковали после поражения

Захожий потерял чемпионский титул.
Сегодня, 18:05
Александр Захожий / Getty Images
Александр Захожий / Getty Images

Чемпион Европы по версии EBU в супертяжелом весе Александр Захожий (19-1, 15 КО) потерпел сенсационное поражение в бою с претендентом из Косово Лабинотом Джоджаем (20-0-1, 16 КО).

Издание BoxingScene раскритиковало украинца.

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"Джоджай был намного ниже и имел меньший вес, но постоянно преследовал украинца и наносил много ударов. В этом бою Александр был похож на дебютанта, а не чемпиона. Захожий продемонстрировал ужасную защиту и принимал все удары на себя. 

Титул чемпиона Европы настолько утратил свою ценность, что этот бой был похож на обычную драку в баре".

Для Захожего это поражение стало первым в профессиональной карьере, а Джоджай отобрал у украинца титул чемпиона EBU.

Ранее Усик признался, почему не пытался нокаутировать Фьюри.

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