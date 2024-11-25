"Сумасшедший календарь": Винисиус Жуниор высказался о своей травме
Бразилец пожаловался на проблемы футболистов.
Футболист сборной Бразилии и Реала Винисиус Жуниор выбыл на несколько недель.
Вингер прокомментировал полученную травму.
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"Сумасшедший календарь..... Восстанавливаюсь".
El loco calendario……… A RECUPERAR! 🙏🏿 https://t.co/oqSnKkP5MT— Vini Jr. (@vinijr) November 25, 2024
24-летний футболист получил повреждение бицепса левой ноги.
В нынешнем сезоне Винисиус в составе Реала провел 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.
Ранее Анчелотти назвал главную проблему Вальверде.
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