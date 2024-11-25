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"Сумасшедший календарь": Винисиус Жуниор высказался о своей травме

Бразилец пожаловался на проблемы футболистов.
Сегодня, 17:33
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Футболист сборной Бразилии и Реала Винисиус Жуниор выбыл на несколько недель.

Вингер прокомментировал полученную травму.

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"Сумасшедший календарь..... Восстанавливаюсь".

24-летний футболист получил повреждение бицепса левой ноги.

В нынешнем сезоне Винисиус в составе Реала провел 18 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее Анчелотти назвал главную проблему Вальверде.

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