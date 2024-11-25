iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Украинец Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4

Гонщик выступит в итальянской ветке гонки.
Сегодня, 17:59

Команда Формулы-1 Уильямс, с академией которой в этом году подписал контракт украинец Александр Бондарев, объявила, что гонщик в следующем сезоне проведет в итальянской Формуле-4.

15-летний украинец будет выступать в составе команды PREMA Racing.

"Я очень рад продолжить работу с PREMA в сезоне итальянской Формулы-4 2025 года", - цитирует Александра официальный сайт организации.

Отметим, что в 2024 году Бондарев уже дебютировал в этой серии, но провел только два последних этапа года из семи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кличко предложил бой Рогану, который обматерил Зеленского Кличко предложил бой Рогану, который обматерил Зеленского
Израиль - Украина: онлайн-трансляцию матча квалификации баскетбольного ЕВРО 23.11.2024 Израиль - Украина: онлайн-трансляцию матча квалификации баскетбольного ЕВРО 23.11.2024
УХЛ: Сокол разгромил Крижинку УХЛ: Сокол разгромил Крижинку
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидируют, Полесье не побеждает пятый тур подряд Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидируют, Полесье не побеждает пятый тур подряд
Помочь журналистам

Видео

Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена
Усик потролил Фьюри, вспомнив его оскорбления и Джо Байдена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Албанию и поборятся за элиту Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс20:42
Кличко предложил бой Рогану, который обматерил Зеленского
Сборные20:31
Израиль - Украина: онлайн-трансляцию матча квалификации баскетбольного ЕВРО 23.11.2024
Украина20:30
УХЛ: Сокол разгромил Крижинку
Украина20:25
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидируют, Полесье не побеждает пятый тур подряд
20:22
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Киберспорт20:07
Perfect World Shanghai Major 2024: расписание и результаты турнира
Украина19:59
Полесье вырвало ничью, но не смогло дожать Зорю до победы
Европа19:19
"Делал невероятные вещи": Холанд высказался по поводу Мбаппе
Киберспорт18:49
Команда Зинченко проиграла россиянам в грандфинале CCT Series 5
Теннис18:27
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK