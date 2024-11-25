Украинец Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4

Команда Формулы-1 Уильямс, с академией которой в этом году подписал контракт украинец Александр Бондарев, объявила, что гонщик в следующем сезоне проведет в итальянской Формуле-4.

15-летний украинец будет выступать в составе команды PREMA Racing.

"Я очень рад продолжить работу с PREMA в сезоне итальянской Формулы-4 2025 года", - цитирует Александра официальный сайт организации.

Отметим, что в 2024 году Бондарев уже дебютировал в этой серии, но провел только два последних этапа года из семи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!