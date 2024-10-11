Карвахаль успешно перенес операцию на колене

Сегодня, 17:25

Сегодня, 17:25

Уже скоро защитник начнет восстановление.

Мадридский Реал официально объявил, что Дани Карвахаль перенес операцию.

Напомним, что защитник получил тяжелейшую травму - разрыв крестообразной связки.

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Однако накануне Дани успешно перенес операцию и уже скоро начнет процесс восстановления.

Предполагается, что испанец пропустит от восьми до десяти месяцев.

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