Карвахаль успешно перенес операцию на колене
Уже скоро защитник начнет восстановление.
Мадридский Реал официально объявил, что Дани Карвахаль перенес операцию.
Напомним, что защитник получил тяжелейшую травму - разрыв крестообразной связки.
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Однако накануне Дани успешно перенес операцию и уже скоро начнет процесс восстановления.
Предполагается, что испанец пропустит от восьми до десяти месяцев.
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