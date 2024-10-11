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Карвахаль успешно перенес операцию на колене

Уже скоро защитник начнет восстановление.
Сегодня, 17:25
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Мадридский Реал официально объявил, что Дани Карвахаль перенес операцию.

Напомним, что защитник получил тяжелейшую травму - разрыв крестообразной связки.

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Однако накануне Дани успешно перенес операцию и уже скоро начнет процесс восстановления.

Предполагается, что испанец пропустит от восьми до десяти месяцев.

Ранее также Мората рассказал, как лечился от депрессии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль

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