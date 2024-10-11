Мората рассказал о проблемах с депрессией и лечении от нее

Минувшим летом Альваро Мората сменил Атлетико на Милан.

В недавнем интервью COPE, на которое ссылается Marca, 31-летний форвард рассказал о проблемах с депрессией, с которой он столкнулся в последние месяцы в Мадриде, а также о лечении, которое ему пришлось проходить.

"Когда у тебя действительно трудные времена, депрессия, приступы паники, то неважно, какую работу ты делаешь, какая у тебя жизненная ситуация. Внутри тебя есть другой человек, с которым ты должен бороться каждый день и каждую ночь. Для меня лучшим решением было покинуть Испанию, я этого не выдержал".

Испанец признался, что случались моменты, когда фанаты на улицах и в магазинах мешали ему проводить время с детьми.

"Каждый раз, когда я с ними выходил, у меня всегда был какой-нибудь эпизод, иногда без злого умысла, с людьми по поводу чего-то, что происходило в предыдущих играх".

"И, в конце концов, они тоже не захотели ходить по магазинам, что делает нормальный отец со своими детьми".

"Наступил момент, когда они (люди) сказали мне в присутствии детей так много всего, что мне стало неловко находиться с ними. Я был простой шуткой, шуткой, которая рассмешила человека рядом с тобой".

Источник: Getty Images

Мората признался, что был вынужден обратиться за помощью из-за проблем с депрессией.

"Я обратился за помощью в тот момент, когда увидел, что ситуация выходит из-под контроля. Я ехал на тренировку, зная, что нахожусь в плохой форме. В раздевалке сказали, что я в плохой форме".

"Когда мне нужно было одеться, чтобы выйти на поле, мне пришлось пойти домой, запереться в своей комнате и бороться с собственной головой".

"Это такая же болезнь, как и любая другая. Точно так же, как мы ходим в спортзал, нам также нужен кто-то, кто нам поможет. Я думаю, что школы должны повышать осведомленность о важности психологов и психического здоровья".

"Я принимал лекарства. В такой ситуации невозможно навсегда остановить мир. Для всех людей, которые меня видят, у меня было все. Это вещи, которые не зависят от того, через что проходит каждый человек".

В нынешнем сезоне Альваро Мората принял участие в семи матчах Милана во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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