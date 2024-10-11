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Травмированные Родри и Карвахаль посетили сборную Испании - трогательные кадры

Футболисты выбыли до конца сезона из-за травм.
Сегодня, 14:50
Родри и Дани Карвахаль / SeFutbol
Родри и Дани Карвахаль / SeFutbol

Футболисты сборной Испании Дани Карвахаль и Родри прибыли в расположение команды.

Игроки навестили партнеров, чтобы поддержать их перед матчами в Лиге наций.

Источник: SeFutbol

Источник: SeFutbol

Источник: SeFutbol

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Защитник Реала Дани Карвахаль получил тяжелую травму крестообразных связок в матче против Вильярреала (2:0). Аналогичную травму полузащитник Манчестер Сити Родри в матче против Арсенала (2:2).

Оба игрока выбыли как минимум до конца сезона.

Сборная Испании 12 октября проведет матч Лиги наций против Дании.

Ранее Холанд намекнул на пополнение в семье после национального голевого рекорда.

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Травмированные Родри и Карвахаль посетили сборную Испании - трогательные кадры
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