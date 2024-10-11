Травмированные Родри и Карвахаль посетили сборную Испании - трогательные кадры
Футболисты выбыли до конца сезона из-за травм.
Футболисты сборной Испании Дани Карвахаль и Родри прибыли в расположение команды.
Игроки навестили партнеров, чтобы поддержать их перед матчами в Лиге наций.
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Защитник Реала Дани Карвахаль получил тяжелую травму крестообразных связок в матче против Вильярреала (2:0). Аналогичную травму полузащитник Манчестер Сити Родри в матче против Арсенала (2:2).
Оба игрока выбыли как минимум до конца сезона.
Сборная Испании 12 октября проведет матч Лиги наций против Дании.
Ранее Холанд намекнул на пополнение в семье после национального голевого рекорда.
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