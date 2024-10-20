Анчелотти высказался о ссоре Беллингема и Виннисиуса: Значит, у него есть яйца
Наставник Реала удовлетворен атмосферой в команде.
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался относительно недоразумения между Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором в матче 10-го тура Ла Лиги против Сельты (2:1):
Читай также: Реал с Луниным на скамейке добыл невыразительную победу над Сельтой
"Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса? Я не заметил этого жеста. Но если он это сделал, значит, у него есть яйца. Мне это нравится. Они обнимались в конце игры", - сказал Карло.
Стоит отметить, что в конце первого тайма Винисиус пошел в дриблинг и сумел пройти нескольких соперников, но вместо передачи на Беллингема пробил по воротам сам.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!