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Анчелотти высказался о ссоре Беллингема и Виннисиуса: Значит, у него есть яйца

Наставник Реала удовлетворен атмосферой в команде.
Сегодня, 10:20
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался относительно недоразумения между Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором в матче 10-го тура Ла Лиги против Сельты (2:1):

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"Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса? Я не заметил этого жеста. Но если он это сделал, значит, у него есть яйца. Мне это нравится. Они обнимались в конце игры", - сказал Карло.

Стоит отметить, что в конце первого тайма Винисиус пошел в дриблинг и сумел пройти нескольких соперников, но вместо передачи на Беллингема пробил по воротам сам.

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