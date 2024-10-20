Анчелотти высказался о ссоре Беллингема и Виннисиуса: Значит, у него есть яйца

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти высказался относительно недоразумения между Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором в матче 10-го тура Ла Лиги против Сельты (2:1):

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"Джуд Беллингем разозлился на Винисиуса? Я не заметил этого жеста. Но если он это сделал, значит, у него есть яйца. Мне это нравится. Они обнимались в конце игры", - сказал Карло.

Стоит отметить, что в конце первого тайма Винисиус пошел в дриблинг и сумел пройти нескольких соперников, но вместо передачи на Беллингема пробил по воротам сам.

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